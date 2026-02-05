Pencereden yardım istedi! Genç kadın kilitli tutulduğu evden kurtarıldı
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde aynı evde kaldığı erkek tarafından zorla tutulduğunu ileri süren 21 yaşındaki B.K., pencereden yardım isteyerek durumu polise bildirdi
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, bir genç kadının evde zorla tutulduğu yönündeki ihbar ekipleri harekete geçirdi.
Zorla tutuluyor iddiası
Olay, Yakutiye ilçesi Gölbaşı Semti Veyisefendi Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kadının ikamette zorlu tutulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, alt katı dükkân olan 2 katlı binanın üst katının penceresindeki kadını gördü. Adının B.K. olduğu belirlenen genç kadın, aynı evde kaldığı Ş.Ö. isimli erkeğin binanın giriş kapısını kilitleyerek kendisini evde zorla tuttuğunu ileri sürdü. Demir kapının itfaiye ekiplerinin desteğiyle açılması sonucu binaya giren polis, B.K.’yı bulunduğu evden valizleriyle çıkardı.
Erzurum Şehir Hastanesi’nden alınan doktor raporu sonrası B.K. Yakutiye Aile İçi Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. B.K.’nın şikayeti üzerine polis, Ş.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.