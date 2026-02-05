  • İSTANBUL
Yaşam Pencereden yardım istedi! Genç kadın kilitli tutulduğu evden kurtarıldı
Yaşam

Pencereden yardım istedi! Genç kadın kilitli tutulduğu evden kurtarıldı

DHA
DHA Giriş Tarihi:
Pencereden yardım istedi! Genç kadın kilitli tutulduğu evden kurtarıldı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde aynı evde kaldığı erkek tarafından zorla tutulduğunu ileri süren 21 yaşındaki B.K., pencereden yardım isteyerek durumu polise bildirdi

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, bir genç kadının evde zorla tutulduğu yönündeki ihbar ekipleri harekete geçirdi.

 

Zorla tutuluyor iddiası

Olay, Yakutiye ilçesi Gölbaşı Semti Veyisefendi Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kadının ikamette zorlu tutulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, alt katı dükkân olan 2 katlı binanın üst katının penceresindeki kadını gördü. Adının B.K. olduğu belirlenen genç kadın, aynı evde kaldığı Ş.Ö. isimli erkeğin binanın giriş kapısını kilitleyerek kendisini evde zorla tuttuğunu ileri sürdü. Demir kapının itfaiye ekiplerinin desteğiyle açılması sonucu binaya giren polis, B.K.’yı bulunduğu evden valizleriyle çıkardı.

 

Erzurum Şehir Hastanesi’nden alınan doktor raporu sonrası B.K. Yakutiye Aile İçi Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. B.K.’nın şikayeti üzerine polis, Ş.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

1
