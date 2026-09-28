Pencereden giren bıçaklı gaspçı yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir eve mutfak penceresinden girip ev sahibini bıçakla tehdit ederek cüzdanını gasp eden şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Olay, 6 Eylül günü Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D.'nin evine mutfak penceresinden giren kimliği belirsiz bir kişi bıçak çekerek içinde kimlik kartları ve 3 bin 600 lira para bulunan cüzdanı gasp edip kaçtı. İ.D., polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu gasp olayını yapan Ş.A.O. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.A.O. bugün adliyeye sevk edildi.