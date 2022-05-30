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Yerel Pencereden atılan kadın yaralandı
Yerel

Pencereden atılan kadın yaralandı

Körfez ilçesinde, kocası tarafından evlerinin penceresinden atıldığı öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 05:40:00 -
Pencereden atılan kadın yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi'nde dört katlı apartmanın birinci katındaki evlerinde S.Ö. ile kocası Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Pencereden "beni atacak" diye bağırdı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, pencereden yardım çağrısında bulunup, "Beni atacak." diye bağırdı.

5 metre yüksekten düşen kadın, hastaneye kaldırıldı

AA'nın aktardıpına göre; yaklaşık 5 metre yükseklikteki pencereden düşen S.Ö, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eski hükümlü kocası aranıyor

Polis, olaydan sonra kaçan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Y.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

 

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