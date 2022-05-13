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Gündem Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber!
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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 21:26:00 -
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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