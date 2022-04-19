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Gündem Pençe Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu
Gündem

Pençe Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerimiz, şehit düştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 00:19:00 - 2022-04-19 00:40:22
Pençe Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde EYP patlamasında yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

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