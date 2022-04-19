Pençe Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerimiz, şehit düştü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde EYP patlamasında yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerimiz, şehit düştü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde EYP patlamasında yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
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