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Gündem Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler! MSB paylaştı
Gündem

Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler! MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nın görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 20:55:00 -

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nın görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki görüntülerde, Türk savaş uçaklarının havalanma ve terör hedeflerini vurma anlarına yer verildi.

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