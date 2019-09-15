0553 313 94 23

Pençe-3 Harekatı'nda 4 EYP imha edildiği bildirildi

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 EYP imha edildiği bildirildi.

15 Eylül 2019 Pazar 11:41
Pençe-3 Harekatı'nda 4 EYP imha edildiği bildirildi

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı 4 EYP'nin belirlenerek yerinde imha edildiği kaydedildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:41
  1. EYP
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Pençe-3 Harekatı
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye sukuk ihracında ciddi artış
    1. Türkiye sukuk ihracında ciddi artış
    2. 20 yaşındaki futbolcudan bir maçta 5..
    3. "Kadim Türk şehri Bakü kıyamete kadar..
    4. Türkiye'deki Milyonerler 7 ayda 83,4..
    5. İstanbul Havalimanı'nda harç pulu..
    6. Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu
    7. Pençe-3 Harekatı'nda 4 EYP imha..
    8. KTÜ İLAFAR'da ilaç etkin maddeleri ve..
    9. Yazar Gül, Aile Bakanlığı'na seslendi:..
    10. Aksaray Konya yolunda yolcu otobüsü..
    11. Faizle topyekûn mücadelede birlik..
    12. Kore Gazileri Anılarını Anlattı
    13. Isparta 32 Spor emin adımlarla..
    14. Amatör takımdan profesyonel çalışmalar
    15. İran'dan 'ABD İHA için cevap verseydi..
    16. Tekkeköy’de hizmet seferberliği
    17. Araban’da pamuk hasadına başlandı
    18. Yapılan açıklamaya göre 'Okul Gıdası'..
    19. Başkan Demir: “Attığım hiçbir adım..
    20. Konya Büyükşehir Belediyesinden eğitim..
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Milli ve yerli turbo motorda sıra seri üretimde!
    Milli ve yerli turbo motorda sıra seri üretimde!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    AK Parti'den iki kişi daha istifa etti
    AK Parti'den iki kişi daha istifa etti