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Spor Penaltılar nefes kesti: 9-10
Spor

Penaltılar nefes kesti: 9-10

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Anagold 24Erzincanspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Menemenspor'a penaltı atışlarında 9-8 üstünlük kurarak adını 4. tura yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:03:00 -
Penaltılar nefes kesti: 9-10

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında, Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Anagold 24Erzincanspor, TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Menemenspor'u seri penaltılar sonucunda elemeyi başardı: 9-10.

Karşılaşmadan önce yapılan koronavirüs testlerinde Menemenspor'da 16 futbolcu ve teknik direktör Cenk Laleci'de olmak üzere toplam 30 kişide pozitif bulgulara rastlanırken, konuk 24Erzincanspor'da da 8 oyuncuda koronavirüs çıktı. İki takım da maçta yedek ve genç ağırlıklı oyuncularla mücadele etti.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 53'üncü dakikasında Yusuf, Menemenspor'u öne geçirdi. Samed 70'te skoru eşitledi. Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Seri penaltı atışlarında 24Erzincanspor'da Abdulkadir, Sefa, Orhan, Umut, Samed, Abdulcebrail, Rıdvan, Uğur ve Emirhan topu ağlara gönderdi. Menemenspor'da ise Taşkın, Rıdvan, Alper, Furkan, Muhammet, Ali, Mehmet ve Emir penaltıları gole çevirirken, Yusuf penaltıyı kaçırdı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Kadir Beyaz (xx), Çağrı Yıldırım (xx)

MENEMENSPOR: Amir (x) - Yusuf (xx), Furkan (x), Cem (xx) (Dk. 97 Ali), Nuri (x) (Dk. 81 Hejar x) (Dk. 119 Emir), Taşkın (xx), Oğulkan (x) (Dk. 46 Muhammet x) (Dk. 106 Alper x), Murat Erdemir (xx), Rıdvan (xx), Mehmet (x), Kamara (xx)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Murat (xx) - Uğur (xxx), Yunus Emre (x) (Dk. 46 Rıdvan x), Orhan (xxx), Abdulcebrail (xx), Kaan (xx), Batuhan (x) (Dk. 46 Sefa xxx), Samed (xxx), Uğurcan (xx) (Dk. 80 Emirhan xxx), Ahmet (xx) (Dk. 60 Umut xxx), Abdulkadir (xxx)

GOLLER: Dk. 53 Yusuf (Menemenspor), Dk. 70 Samed (24Erzincanspor)

SARI KARTLAR: Taşkın (Menemenspor) - Batuhan, Uğur, Uğurcan, Kaan, Rıdvan (24Erzincanspor)

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