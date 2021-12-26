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Spor Pelkas'dan gol yorumu
Spor

Pelkas'dan gol yorumu

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısında ikinci golünü atan Dimitris Pelkas maç sonu açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 22:13:00 -
Pelkas'dan gol yorumu

Sarı-lacivertlilerin 73. dakikada ikinci golünü atan Dimitris Pelkas karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"Attığım golden dolayı çok mutluyum." diyen yıldız futbolcu, "Bu gole ihtiyacım vardı. Geçen yılki gibi Fenerbahçe için daha fazlasını yapmak istiyorum. Sezonun ilk yarısını iyi geçirmemiş olsak da daha çok çalışarak durumu telafi etmek istiyoruz. Bu gidişatı değiştirmek istiyoruz." dedi.

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