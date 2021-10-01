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Spor Pele, taburcu edildi
Spor

Pele, taburcu edildi

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen 80 yaşındaki Brezilyalı efsane futbolcu Pele, taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 10:48:00 -
Pele, taburcu edildi

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen 80 yaşındaki Brezilyalı efsane futbolcu Pele, taburcu edildi.

Pele, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Uzaktan yakından hayatımı tamamlayan hepinize teşekkürler," ifadelerini kullandı.

Pele, sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde başarılı bir operasyon geçirmişti.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

 

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