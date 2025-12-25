  • İSTANBUL
Sağlık Pekkan'dan elektronik sigara ikazı
Sağlık

Pekkan'dan elektronik sigara ikazı

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pekkan'dan elektronik sigara ikazı

Akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından tedavisi devam eden Semiramis Pekkan, elektronik sigaranın gençler arasında artan kullanımına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Bir süre önce akciğerinde kitle tespit edilen ve tedavisi süren Semiramis Pekkan, gençler arasında kullanımı hızla artan elektronik sigara konusunda uyardı. Pekkan, "Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz. Sağlıksız, kullanmayın" dedi.

SAĞLIKSIZ KULLANMAYIN UYARISI

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın da kardeşi olan Semiramis Pekkan, sosyal medyasından özellikle gençleri tütün ürünleri ve elektronik sigara konusunda uyardı. Bir süredir akciğerindeki kitle nedeniyle tedavi gören Pekkan, "Doktorum daha önce kullandığım tütünün hastalığımda etkili olduğunu söyledi. Lütfen tütün ile ilgili bir şeye dokunmayın. Elektronik sigaralar da zararlı ve belki daha fazla zararlıymış. Bir yerde bunun hesabı çıkıyor. Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz. Sağlıksız, kullanmayın" dedi.

