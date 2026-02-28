Netanyahu: Hamaney’in artık hayatta olmadığına dair işaretler var

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Netanyahu, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğünü iddia ederek, “Hamaney’in artık hayatta olmadığına dair birçok işaret var” ifadelerini kullandı.

“Birçok önemli lideri öldürdük”

Netanyahu, "Hamaney'in artık hayatta olmadığına dair birçok işaret var. Rejimin varlığımızı tehdit edebilecek hiçbir silahı olmamalı. Hamaney'in bulunduğu yeri hedef aldık. Bugün İran'ın nükleer programında yer alan birçok önemli lideri öldürdük ve bu rejimin çeşitli yerlerini hedef almaya devam edeceğiz" dedi.

Operasyonlar ne kadar sürecek?

Netanyahu, operasyonun gerektiği sürece devam edeceğini belirtti. "Barış için bir ittifakı ve savaş için bir ittifakı" olduğunu belirten Netanyahu, bu savaşın "gerçek barışa" yol açacağını ifade etti.

İran'daki rejim karşıtı protestoculara seslenen Netanyahu, "Özlediğiniz yardım geldi. Yakında sokaklara çıkıp gerçeği değiştirme zamanınız gelecek. İstediğiniz destek ve yardım geldi. Şimdi sizin zamanınız" dedi.