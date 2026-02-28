  • İSTANBUL
Dünya Netanyahu: Hamaney’in artık hayatta olmadığına dair işaretler var
Dünya

Netanyahu: Hamaney’in artık hayatta olmadığına dair işaretler var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Netanyahu: Hamaney’in artık hayatta olmadığına dair işaretler var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların ardından yaptığı açıklamada İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğünü öne sürdü. Netanyahu, operasyonların gerektiği sürece devam edeceğini söyledi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Netanyahu, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğünü iddia ederek, “Hamaney’in artık hayatta olmadığına dair birçok işaret var” ifadelerini kullandı.

 

“Birçok önemli lideri öldürdük”

Netanyahu, "Hamaney'in artık hayatta olmadığına dair birçok işaret var. Rejimin varlığımızı tehdit edebilecek hiçbir silahı olmamalı. Hamaney'in bulunduğu yeri hedef aldık. Bugün İran'ın nükleer programında yer alan birçok önemli lideri öldürdük ve bu rejimin çeşitli yerlerini hedef almaya devam edeceğiz" dedi.

 

Operasyonlar ne kadar sürecek?

Netanyahu, operasyonun gerektiği sürece devam edeceğini belirtti.  "Barış için bir ittifakı ve savaş için bir ittifakı" olduğunu belirten Netanyahu, bu savaşın "gerçek barışa" yol açacağını ifade etti.

 

İran'daki rejim karşıtı protestoculara  seslenen Netanyahu, "Özlediğiniz yardım geldi. Yakında sokaklara çıkıp gerçeği değiştirme zamanınız gelecek. İstediğiniz destek ve yardım geldi. Şimdi sizin zamanınız" dedi.

 

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yüksel

şu domuzun ortadan kaldırılması nemrut gibi olsun inşallah,rabbimden niyazım.

TÜM SİYONİST SAPIK SOYKIRIMCI TERÖRİSTLER SAHTEKARDIR-YALANCIDIR-KATİLDİR-HIRSIZDIR....SAHTE-YALAN-DEZENFORMASYON/ALGI TİPİK F.HİŞELİKLERİDİR! ....hadi oradan!

..................
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
