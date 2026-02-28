CENTCOM'dan İran’a yönelik "Destansı Öfke" Operasyonu paylaşımı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İsrail ile koordineli şekilde İran hedeflerine düzenlenen geniş kapsamlı saldırıya dair çarpıcı veriler yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın doğrudan talimatıyla düğmesine basılan operasyonda, "acil tehdit oluşturan noktalara öncelik verildiği" vurgulandı.

CENTCOM açıklamasında, "İran rejiminin güvenlik yapısını dağıtmak amacıyla hedeflere yönelik saldırılara başlandı.

Hedefler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) komuta ve kontrol merkezleri, İran’ın hava savunma kabiliyetleri, füze ve insansız hava aracı fırlatma sahaları ve askeri havaalanları yer aldı" denilerek harekatın kapsamı gözler önüne serildi.

Saldırı dalgasının ardından İran'dan gelen yüzlerce füze ve İHA saldırısına karşı savunma yapıldığı belirtilirken, ABD tarafında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı duyuruldu.

Açıklamada, "ABD personeline ait can kaybı ya da muharebeye bağlı yaralanma kaydedilmedi. ABD tesislerindeki hasar asgari düzeyde kaldı ve operasyonları etkilemedi" bilgisi paylaşıldı.

ABD ORDUSUNDAN BİR İLK: KAMİKAZE İHA'LAR SAHADA

Harekatın en dikkat çekici unsuru ise ABD'nin ilk kez kamikaze İHA kullanması oldu.

Shaheed İHA’larına benzer düşük maliyetli mühimmatların kullanıldığını bildiren CENTCOM,

"Harekatın ilk saatlerinde hava, kara ve denizden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlar kullanıldı. Ayrıca, CENTCOM bünyesindeki Scorpion Strike (Akrep Saldırısı) Görev Gücü, düşük maliyetli tek yönlü saldırı İHA’larını ilk kez muharebede kullandı" bilgisini verdi. Harekatın boyutu için ise, "Destansı Öfke Harekatı, Amerikan askeri ateş gücünün bu neslin gördüğü en büyük kuvvet yığınağını temsil etmektedir" ifadesi kullanıldı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ise operasyona katılan tüm birimleri selamlayarak, "Başkan, kararlı bir eylem emri verdi ve cesur askerlerimiz; Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri, Uzak Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik personelimiz bu çağrıya karşılık veriyor" dedi.