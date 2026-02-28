  • İSTANBUL
Dünya New York Times’tan Trump’a sert sözler! “İran saldırısı pervasızca”
Dünya

New York Times’tan Trump’a sert sözler! “İran saldırısı pervasızca”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
New York Times’tan Trump’a sert sözler! "İran saldırısı pervasızca"

New York Times Yayın Kurulu; ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yayımladığı makalede ABD Başkanı Donald Trump’ı “pervasızca” davranmakla eleştirdi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın yayın kurulu, İran’a yönelik saldırılar sonrası kaleme aldığı yazıda Donald Trump’ı sert ifadelerle hedef aldı.  New York Times Yayın Kurulu, yayımladıkları "Trump'ın İran'a saldırısı pervasızca" başlıklı makale ile Trump'ın adımını eleştirdi.

 

7 ülkeye yönelik saldırı emri verdi

Makalede Trump'ın 2024 seçim kampanyasında savaşları bitirmek için söz verdiği anımsatılarak, "Son 1 yılda bunu yapmak yerine 7 ülkeye yönelik saldırı emri verdi. Askeri müdahaleye yönelik iştahı, yedikçe artıyor." ifadesine yer verildi.

 

Trump'ın İran'a saldırarak, Amerikan halkına ve Kongre'ye hiçbir açıklama yapmadan yeni bir savaş başlattığına işaret edilen açıklamada, Trump'ın saldırılarla ilgili yayımladığı videoya ilişkin, "İleri sürdüğü fikir şüpheli ve bu fikri gece yarısı video yayınlayarak savunması kabul edilemez." görüşü paylaşıldı.

 

Makalede, Trump’ın tezlerinden birinin İran’ın nükleer programının yok edilmesi olduğu belirtilirken, hazirandaki saldırıların ardından bunun gerçekleştiğini açıkladığı, dolayısıyla ifadelerinin birbiriyle çelişkili olduğu vurgulandı.

 

Trump’ın amacı belirsiz

"Sayın Trump'ın İran'a yaklaşımı pervasızcadır. Amaçları belirsizdir. Başarılı bir sonuç şansını en yüksek seviyeye çıkarmak için gerekli uluslararası ve ülke içi desteği toplamayı başaramamıştır. Savaşla ilgili hem ulusal hem de uluslararası hukuku hiçe saymıştır." ifadeleri kullanılan makalede İran'ın bazı adımları da eleştirilerek sorumluluk sahibi bir ABD başkanının İran'a saldırı konusunda daha makul argümanlar üretebileceği kaydedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ulan sarı kukla, siyonistlere teslim olmadan yahudi/evanjelik SAPIK SOYKIRIMCI KATİLLER VE SİYONİST-YAHUDİ SERMAYEYE /LOBİLERİN kucağa tam oturmadan önce ŞU GAZZEYİ HALLEDİP GİTSEYDİN BARİ!

..............

Ottoman

Allah'ın gazabı üzerinize olsun kahr-ı perişan olun yerle yeksan olun inşallah...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
