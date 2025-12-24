Elektronik sigara, kumar ve dahası… Skandal reklamlara karşı mücadelede yeni dönem

Yapay zekayla oluşturulan "dijital insan" karakterleri açıkça belirtilecek Öte yandan reklamlarda, mal veya hizmeti daha etkili ya da dikkati çekici göstermek amacıyla filtreleme, yapay zeka veya başka bir yazılımın kullanılması, yapay zeka teknolojileri kullanılarak insan benzeri veya insan özellikleri taşıyan dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu hususların açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi gerekecek. "İnfluencer" aracılığıyla yapılan reklamların, açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir olması zorunlu tutuluyor. Hedefli reklamcılıkta "çocuk" hassasiyeti Hedefli reklamcılıkta da önemli düzenlemeler uygulamaya alınacak. Bu kapsamda satıcı ve sağlayıcılar ya da bunlar adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları tarafından, tüketicilerin çevrim içi davranışları, tercihlerine ilişkin geçmiş kayıtlar, konum bilgileri, demografik veriler veya benzeri kişisel veriler analiz edilerek, belirli kişi veya gruplara özel reklam içeriğinin hazırlanması, seçilmesi veya sunulması faaliyetleri "hedefli reklamcılık" olarak kabul edilecek. Hedefli reklamcılık, reklamın hangi kriterlerle gösterildiğinin açıkça belirtilmesi ve bu kriterler için tüketiciden ayrıca onay alınması şartıyla yapılacak. Özel nitelikli kişisel veriler esas alınarak profilleme yapılmasıyla reklam gösterimi gerçekleştirilemeyecek. Hizmet alıcısının çocuk olduğunun bilindiği veya bilinmesinin beklendiği durumlarda, kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılamayacak.