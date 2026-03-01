New York Belediye Başkanı Mamdani'den İran'a yapılan terör saldırısına tepki

Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"ABD ve İsrail tarafından bugün İran'a düzenlenen askeri saldırılar, yasa dışı bir saldırganlık savaşında felaket boyutunda bir tırmanışa işaret ediyor." diyen Mamdani, yeni bir savaş alanı açılmasını istemediklerini kaydetti.

Mamdani, "Amerikalılar rejim değişikliği peşinde bir savaş daha istemiyorlar. Ekonomik krizden kurtulmak istiyorlar. Barış istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte her New Yorklunun güvende olduğundan emin olmaya odaklandıklarını belirten Mamdani, acil durum yönetimi yetkilileriyle temas halinde şehirdeki hassas bölgelerde devriyeleri artırdıklarını yazdı.

Mamdani, ayrıca şehirdeki İran kökenli New Yorklulara da seslenerek, "Sizler bu şehrin dokusunun bir parçasısınız. Burada güvende olacaksınız." ifadelerini paylaştı.