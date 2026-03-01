Dünya genelinde uyarı yayımladılar! "Dikkatli olun"

  • İSTANBUL
ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından Washington yönetimi, tüm dünyadaki vatandaşlarına güvenlik uyarılarını takip etmeleri ve seyahatlerinde temkinli olmaları çağrısında bulundu. Orta Doğu’da tansiyon hızla yükselirken, hava sahalarının kapanması küresel ölçekte ulaşımı etkiliyor.

ABD hükümeti, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından tüm dünyadaki vatandaşlarına "dikkatli olmaları" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarılarını yayımladığı TravelGov'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından, tüm dünyadaki özellikle de Orta Doğu'daki Amerikalılar, en yakın ABD Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından yayımlanan son güvenlik uyarılarını takip etmelidir." ifadesine yer verildi.

ABD vatandaşlarının hava sahalarının kapanması nedeniyle seyahatlerinde sıkıntılar yaşayabileceğine işaret edilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki Amerikalılara daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 vilayette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

