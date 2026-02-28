  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Fidan'dan İran diplomasisi: 7 mevkidaşıyla görüştü Tomahawk seyir füzesinin başlığı hurda çıktı Gözaltına alınan Tanju’nun sözleri ortaya çıktı! ‘Bu bedeli ya seve seve vereceksiniz, ya da ...... vereceksiniz’ Savcılık soruşturma başlattı: CHP’nin ajansından İncirlik provokasyonu Dün ‘600 civarı’ bugün ‘1000’lerce’ öğrenci! Şovmen Tanju fena enselendi İran'ın misillemesi sonrası ABD'den flaş açıklama: 5. Filo ağır hasar gördü İşgalci İsrailli Bakandan alçak tehdit: İran’ı destekleyenin başını keseriz İşte siyonistin gerçek yüzü bu! İran uranyum zenginleştirmeyi sıfırlamayı kabul ettiği halde vurdular! ABD - İsrail terörü okulu hedef aldı! Çok sayıda öğrenci öldü DMM’den sosyal medya provokatörlerine yalanlama Paylaşılan görüntüler dezenformasyon amaçlı
Dünya Tüm kapılar kapatıldı! Gazze’ye geçişler kapatıldı
Dünya

Tüm kapılar kapatıldı! Gazze’ye geçişler kapatıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tüm kapılar kapatıldı! Gazze’ye geçişler kapatıldı

İsrail ordusuna bağlı COGAT, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi’ne giriş yapılan tüm geçiş noktalarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.

İran’a yönelik saldırıların ardından Gazze Şeridi’ne geçişlerde yeni bir güvenlik düzenlemesi hayata geçirildi. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), İran’a yönelik saldırılar nedeniyle Refah Sınır Kapısı dahil olmak üzere Gazze Şeridi’ne geçişlerin kapatıldığını açıkladı.

 

“Refah Sınır Kapısı da dahil”

İran’a yönelik saldırılardan Gazze de etkilendi. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Gazze Şeridi’ne geçişlerin durduğunu duyurdu. Açıklamada, "Refah Sınır Kapısı da dahil olmak üzere Gazze Şeridi’ne giriş yapılan geçiş noktalarının ikinci bir duyuruya kadar kapatılması dahil olmak üzere gerekli bazı güvenlik düzenlemeleri uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

 

Geçişlerin kapatılmasının Gazze Şeridi’ndeki insani durum üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı ileri sürülen açıklamada, ateşkesin başlangıcından bu yana Gazze’ye giren gıda miktarının yüksek olduğu bu nedenle de mevcut stokların uzun bir süre yeteceğinin beklendiği iddia edildi.

Gazze'de ateşkesten bu yana şehit sayısı 618'e yükseldi
Gazze'de ateşkesten bu yana şehit sayısı 618'e yükseldi

Dünya

Gazze'de ateşkesten bu yana şehit sayısı 618'e yükseldi

İDDEF Gazze’de Yıkıntılar Arasında Umut Sofraları Kuruyor
İDDEF Gazze’de Yıkıntılar Arasında Umut Sofraları Kuruyor

Aktüel

İDDEF Gazze’de Yıkıntılar Arasında Umut Sofraları Kuruyor

Gazze’de "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin açılışı yapıldı! İkincisi de yakında açılacak
Gazze’de "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin açılışı yapıldı! İkincisi de yakında açılacak

Dünya

Gazze’de "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin açılışı yapıldı! İkincisi de yakında açılacak

Sadakataşı Gazze’ye yardım konvoyu ulaştırdı
Sadakataşı Gazze’ye yardım konvoyu ulaştırdı

Gündem

Sadakataşı Gazze’ye yardım konvoyu ulaştırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23