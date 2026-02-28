Trump: Savaşı bitirmek benim elimde

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırı sonrası yaptığı değerlendirmede hem diplomasi hem de askeri sürecin gidişatına dair çarpıcı mesajlar verdi. İran’ın anlaşmaya yaklaşmasına rağmen geri adım attığını savunan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı görüşte olduklarını belirtti.

“Anlaşmak istemiyorlar”

Trump, “İranlılar bir anlaşmaya yaklaştılar ve sonra geri çekildiler; yaklaştılar ve sonra geri çekildiler. Buradan anladım ki aslında bir anlaşma istemiyorlardı. Netanyahu ile iyi bir görüşme yaptık, her konuda aynı görüşteyiz” dedi.

“Her şeyi kontrol altına alabilirim”

Trump ayrıca, “Bu harekattan benim için pek çok çıkış noktası var. Süreci uzatıp her şeyi kontrol altına alabilirim ya da birkaç gün içinde bitirip İranlılara, ‘Eğer yeniden inşa etmeye başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz’ diyebilirim. Her halükarda bu saldırının ardından kendilerini toparlamaları birkaç yıl alacaktır” ifadelerini kulandı.