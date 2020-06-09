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Ekonomi

Pekcan: "Yüksek teknoloji ihracatına katkı sağlayacak firmalara kira, istihdam destekleri ile gelir, kurumlar ve gümrük vergisi istisnaları sunacağız"

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:46:01 -
Pekcan: "Yüksek teknoloji ihracatına katkı sağlayacak firmalara kira, istihdam destekleri ile gelir, kurumlar ve gümrük vergisi istisnaları sunacağız"
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Satılık teraslı dubleks daire

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