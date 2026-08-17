Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlar soruldu, bakın ne cevap verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanırken, soruşturmanın merkezindeki Alihan Kuriş'in savcılıkta verdiği ifadenin ayrıntıları dikkat çekti.

Kuriş, hakkındaki suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını reddederken soruşturma dosyasında yer alan milyarlarca liralık para hareketleri ve yapılanmanın hiyerarşik yapısına ilişkin sorulara dikkat çeken cevaplar verdi.

100 milyar TL'yi aşan para trafiği

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in yürüttüğü soruşturmada, yapılanmanın Türkiye'yi 17 ayrı bölgeye ayırdığı, şifreli haberleşme ve “ulak” sistemi kullandığı, organizasyon yapısının ise FETÖ'nün uyguladığı bölge sorumluluğu modeline benzer özellikler taşıdığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapının 100 milyar TL'nin üzerinde kaynağı yurt dışına çıkardığı belirlendi.

Örgütün Almanya'nın Köln kentinde yaklaşık 70 milyon dolarlık bir merkez inşa ettiği ve faaliyetlerini buraya taşımayı hedeflediği de soruşturma dosyasındaki tespitler arasında yer aldı.

Kuriş ailesinin üzerinde 191 gayrimenkul

Mali incelemelerde Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında ayrıca yapılanmanın yalnızca geçen yıl Türkiye'deki 82 dernek üzerinden 7,2 milyar TL kayıt dışı gelir elde ettiği tespit edildi.

Savcılığın bu tespitlerine karşın Alihan Kuriş, yapılanmanın lideri olduğu suçlamasını kabul etmedi.

Kendi adına telefon hattı yok

Kuriş'in ifadesindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri telefon kullanımına ilişkin sözleri oldu.

Kendi adına kayıtlı herhangi bir GSM hattı bulunmadığını söyleyen Kuriş:

“Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genellikle ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net hatırlamıyorum.”

Kuriş, iletişim kurması gerektiğinde aile üyelerinin telefonlarını kullandığını savundu.

Soruşturma makamları ise örgütsel talimatların nasıl iletildiğini ve haberleşme yöntemlerini incelemeyi sürdürüyor.

“Ayakkabı alırken tanıdım”

İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden biri Mehmet Akbacakoğlu hakkındaki sorular oldu.

Soruşturma dosyasında yapının “ticari-siyasi-bürokrat ilişkiler sorumlusu” olarak tanımlanan ve Ayakkabı Dünyası'nın ortağı olduğu belirtilen Akbacakoğlu ile ilişkisi sorulan Kuriş, yakın bir bağlantısı bulunmadığını savundu.

Kuriş:

“Kendisinin ayakkabı dükkanından iki kez ayakkabı aldım, oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yoktur.”

ifadelerini kullandı.

Savcılık dosyasındaki tespitlerde ise Akbacakoğlu'nun yapılanmanın önemli isimlerinden olduğu ve lobicilik faaliyetlerinde rol üstlendiği ileri sürülüyor.

Örgüt yöneticilerine “Hocaefendi” savunması

Kuriş'e yapılanmada kilit görevler üstlendiği belirtilen Mehmet Bozpınar, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar ve Nezih Murat Büyükgöze gibi isimlerle ilişkileri de soruldu.

Kuriş bu kişileri:

“Hocaefendidir, sosyal çevremden tanırım.”

sözleriyle tarif etti.

Söz konusu kişilerle ticari bir ilişkisinin bulunmadığını savunan Kuriş, aralarında hiyerarşik veya örgütsel bir bağ olduğu suçlamasını kabul etmedi.

Aylık gelirini 380 bin TL olarak açıkladı

Alihan Kuriş savcılık ifadesinde aylık gelirinin 380 bin TL olduğunu beyan etti.

Evinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek miktardaki altın ve ziynet eşyaları da Kuriş'e soruldu.

Kuriş, bunların “düğün takıları ve aile birikimi” olduğunu öne sürdü.

Örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Muharrem Hilmi Akbulut hakkında ise:

“Evimin bahçesine bakan ve zaman zaman harçlık verdiğim biri.”

şeklinde ifade verdi.

3 milyon dolarlık senede “gayrimenkul” açıklaması

Soruşturmanın Almanya ayağında adı geçen Osman Aslanali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senet de Kuriş'e soruldu.

Kuriş, milyonlarca dolarlık senedin gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı nedeniyle alınan teminat olduğunu savundu.

Savcılık ise yapılanmanın mali ilişkilerini ve yurt dışındaki para hareketlerini mercek altında tutuyor.

Kuriş: Ben sadece varisiyim

Kuriş, suç örgütü lideri olduğu yönündeki suçlamaları reddederken kendisini dini ve manevi bir konum üzerinden tanımladı.

Savcılık ifadesinde:

“Ben Alihan Kuriş, dedem Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever. Kimseye emir ve talimat vermedim.”

Kuriş'in savunmasına karşılık soruşturma dosyasında yapılanmanın 16 ayrı komisyon ve 17 bölge sorumluluğu üzerinden örgütlendiğine ilişkin tespitlerin bulunduğu bildirildi.

Firari kardeşine yönelik aramada 200 kilogram altın

Soruşturmada gündeme bomba gibi düşen son gelişme ise Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında yürütülen çalışmalar sırasında yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada bir adreste 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre altınların kaynağının henüz belirlenemediği bildirildi.

200 kilogram altının kaynağı araştırılıyor

Ele geçirilen altınların güncel piyasa değeri ve soruşturma kapsamındaki para trafiğiyle bağlantısı yapılacak mali incelemeler sonucunda ortaya çıkarılacak.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında, milyarlarca liralık para hareketlerinin kaynağı, yurt dışına gerçekleştirilen transferler, dernek ve şirketler üzerinden yürütüldüğü belirtilen mali işlemler ile 200 kilogram altının bağlantılarının araştırılması bekleniyor.

Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.