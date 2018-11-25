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Pegasus’a müşteri deneyimi ödülü

Havayolu şirketi Pegasus, 'Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri 2018' kapsamında birincilik ödülüne layık görüldü.

25 Kasım 2018 Pazar 09:55
Pegasus’a müşteri deneyimi ödülü

Havayolu şirketi Pegasus, 26 ülkeden 150’den fazla projenin katıldığı ‘Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri 2018’ kapsamında ‘Müşteri İçgörüleri ve Geri Bildirim’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ana hedefi müşteri deneyimini iyileştirmek olan şirket, bu çerçevede önemli adımlar atıyor.

Pegasus Hava Yolları Misafir Deneyimi Müdürü Demet Yarkın, ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

Dünyanın dört bir yanından en iyi müşteri, dijital ve çalışan deneyimini sunan uygulamaları ödüllendirmek için tasarlanan ‘Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’ kapsamında aldığımız ‘Müşteri İçgörüleri ve Geri Bildirim’ kategorisi birincilik ödülü de etkin çalışmalarımızın gurur verici bir sonucudur.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 09:55
  1. Pegasus
  2. Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri 2018
  3. Pegasus Hava Yolları Misafir Deneyimi Müdürü Demet Yarkın

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