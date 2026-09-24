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Gündem Fon soruşturmasında dev operasyon! Milyarlık özel jetlere ve lüks yata el konuldu!
Gündem

Fon soruşturmasında dev operasyon! Milyarlık özel jetlere ve lüks yata el konuldu!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında operasyonların dozu artıyor. Soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait devasa mal varlıklarına tedbir konulurken, milyonlarca liralık lüks taşıtlara el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ile TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi 2 özel jete ve Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen “LORETA” isimli 2026 model Benetti Oasis 34M lüks yata el konuldu.

El konulan 2 özel jet ile yatın toplam yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar 800 milyon TL tutarında olduğu değerlendiriliyor.

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Yorumlar

Vay vay

Vay be,Muhammed Yariz malı götürmüş.. daha 5 yıl önce akp nin ve sayın Erdoğanın afişlerini asiyordu akp gençlik kolları ile..

Abzürt

Mağduriyeti seyret toplumun parasını hiç et sonra büyük operasyon
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