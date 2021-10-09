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Eğitim Pedagojik formasyon için 144 ders saati uygulama yapılacak
Eğitim

Pedagojik formasyon için 144 ders saati uygulama yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğinde yeni dönemde açılacak pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılacak öğretmen aday adayları, eğitim fakültelerinde olduğu gibi 144 ders saatinden oluşan okul uygulama programına katılacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 09:07:00 -
Pedagojik formasyon için 144 ders saati uygulama yapılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” ve ardından güncellenen düzenlemelerle ilgili üniversitelerde 14 ayın ardından, yeniden pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programı açılabilecek. Güncellenen pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan öğrencilerin okullarda gerçekleştireceği öğretmenlik uygulaması, eğitim fakültelerinde yürütülen program ile uyumlu hale getirilerek iki döneme çıkarıldı. Katılımcıların 60 kredili öğretmenlik meslek bilgisi derslerini de başarıyla tamamlaması gerekecek. Programa göre, uygulama öğrencileri, birinci dönem altıncı haftadan itibaren uygulama öğretmeninin gözetiminde fiilen sınıfta ders anlatacak.

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