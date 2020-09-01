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Teknoloji Pdf to Word
Teknoloji

Pdf to Word

Pdf çevir Word | Bilgisayar kullanıcıları pek çok dosya biçimi olduğunu bilir. Söz konusu dosya biçimlerini bazı durumlarda farklı bir dosya türünü çevirmek gerekir. Bu sebeple birçok kişi Pdf dosyasını Word'e çevirmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, Pdf'ten Word' çeviri yapılır mı? | Ücretsiz Pdf Word dönüştürücü | Pdf dosyasını Word'e çevir.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:12:00 -
Pdf to Word

Bilgisayarda pek çok dosya biçimi bulunuyor. Bu dosya biçimleri kimi zaman convert programlarıyla birbirine dönüştürülebiliyor. Kullanıcıları en çok zorlayan ise Pdf dosyasını Word’e çevirmek oluyor. Pdf’yi Word’e çevirecek olanlar bu işlemi nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Peki, Pdf dosyası Word’e çevrilir mi?

PDF nedir? | Pdf açılımı nedir?

Pdf sayısal bir dosya biçimidir. Pdf dosyaları genellikle yazdırılmaya hazır dosyalardır. Bu dosyalar üzerinde düzenleme yapmak güçtür. Pdf'in açılımı ise Portable Document Forma'dır. Yani kısacası Pdf taşınabilir belge biçimidir.

Word nedir?

Word , bilgisayarda makale yazmayı sağlayan sözcük işlemci bir programdır. Word bilgisayarlara ücretsiz indirilebilmekte. Ancak programın gelişmiş şekli yalnızca ücretli olarak indirilebilmekte.

Pdf'ten word'e çevir

Pdf dosyası bulunanlar bu dosyadaki içeriği tek tek word’e yazmaktansa doğrudan Pdf’i Word’e çeviren bir uygulamanın var olup olmadığını araştırıyor. Bir Pdf dosyasını Word’e çevirmek mümkün. Bu işlemi ise bazı internet sitelerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Ancak kullanacağınız sitenin güvenilir olup olmadığından emin olmanız çok önemli. Bazı siteler kötü içeriklerle kullanıcıyı zorlayabiliyor.

Pdf doc çevir

Pek çok kişi internette “Pdf doc çevir” konusunu araştırıyor. Belirtiğimiz gibi bazı internet siteleri Pdf dosyasını Word dosyasına ücretsiz olarak çevirme imkanı sunuyor.

Ücretsiz Pdf Word çevir

Pdf'i Word'e çevirin | Pdf dosyasında yer alan içerikleri düzenlemek isteyenler dosya biçimlerini değiştirmek istiyor. Çünkü PDF üzerinden değişiklik yapılamadığı gibi kopyalama işlemi de yapılmıyor.

Pdf to doc

Pdf uzantısını doc’a çevirmek istiyorsanız. Arama motorlarına Pdf to doc ifadesini yazarak pek çok internet sitesine ulaşabilirsiniz. Sayfada açılacak internet sitelerinin çoğu ücretsiz olarak convert işlemini yapacaktır.

Pdf to Word converter

Pdf convert işlemini uygulama üzerinden yapmanız da mümkün. Bunun için Pdf convert uygulamasını bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. İnternette pek çok site ücretsiz pdf çevirici programı indirme olanağı sağlıyor.

 

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