PDF to Word nedir? PDF to Word, PDF olarak oluşturulan metin veya belgelerin Microsoft Word’e çevrilmesi anlamına gelir.

PDF to Word özeliği PDF'leri düzenlenebilir Word belgelerine dönüştürmek için kullanılmaktadır. PDF'den kelimeye dönüştürücü, bir PDF dosyasını kolayca bir MS Word belgesine dönüştürmenizi sağlar.

Adobe Acrobat programı ile Acrobat belgesinin bölümlerini dışa aktarabilirsiniz. Word'e Dışa Aktar'ı seçeneği ile PDF'yi oluşturmak için kullanılan bir Microsoft Word dosyasını bir PDF'e aktarabilirsiniz. Benzer şekilde, Yorumlar Dışa Aktar Yorumları = Dosyaya'yı seçerek bir PDF dosyasındaki tüm yorumları dışa aktarabilir ve ardından bunları aynı belgenin başka bir sürümüne içe aktarabilirsiniz.

PDF to Word işlemi neden yapılır?

Acrobat, üzerinde çalıştığınız bir PDF belgesinin bazı kısımlarını dışa aktarmanızı sağlar. Örneğin, dosyalarınızdan birinde metin kaynaklarından oluşan bir forma doldurulan veriler olan form verilerini kullanıyor olabilirsiniz. Bu verileri Acrobat'tan dışa aktarabilir ve ardından çevrimiçi olarak gönderebilirsiniz, bu faydalıdır çünkü PDF belgeleri web için oldukça büyük olma eğilimindedir. Bu nedenle, çevrimiçi olarak büyük bir PDF dosyası değil, yalnızca küçük miktarda biçimlendirilmiş veri gönderilir. Ayrıca, diğer programlarda kullanmak üzere Acrobat belgesinin bölümlerini dışa aktarabilirsiniz.

Word 2013'teki yenilikler ile, PDF dosyalarını Word'de düzenlemek için açabilirsiniz. Word, PDF dosyalarını daha sonra düzenleyebileceğiniz Word belgelerine dönüştürdüğünde PDF dosyaları düzenlenemez. İşlem sırasında bazı yazı tiplerini kaybedebilirsiniz ve metin tam olarak PDF'de olduğu gibi düzenlenmeyebilir. Daha sonra tekrar PDF formatında kaydedebilirsiniz .Windows'ta pdf için dosya ilişkilendirmesini Word olarak ayarlayarak Microsoft Word'u PDF dosyalarını açmak için varsayılan uygulama olarak ayarlayabilirsiniz. Ancak, bunu düşünerek yapmaya dikkat edin, çünkü Word'de bir PDF dosyasını açmak o dosyayı kalıcı olarak değiştirir. Adobe Acrobat gibi tam özellikli bir PDF düzenleme programınız varsa, Word dosyalarını açıp işaretlemek için bunu kullanmanız daha iyi olabilir.

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PDF formatı Word’e nasıl çevrilir?