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Teknoloji PDF birleştirme
Teknoloji

PDF birleştirme

Dosyalarınızı tek bir PDF halinde bir araya getirip birleştirme nasıl yapılır? PDF sayfaları nasıl silinir? PDF'de sayfa silme, PDF dosya düzenleme nasıl yapılır? PDF sıkıştırma nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:42:00 - 2020-09-29 17:50:53
PDF birleştirme

PDF vesilesiyle Microsoft Word belgelerini, Excel dosyalarını veyahut da Powerpoint sunum dosyalarınızı hızlı bir şekilde PDF formatına çevirmek suretiyle göndermek istediğiniz arkadaşlarınıza anında ve kolay bir şeklide gönderebilirsiniz. PDF dosyalarınızı birleştirmek için Acrobat Reader yüklü olması gerekmektedir. Arama motoru Google üzerinden arama yaparak Acrobat Reader’i kurabilirsiniz. Peki PDF dosyaları naslı birleştirilir?

PDF birleştirme nasıl yapılır?

PDF'deki sayfaları döndürme nasıl yapılır?

PDF sayfalarını döndürme işlemini yapacaklar PDF'deki sayfaları döndürme nasıl yapılır? Sorusunu sormakta. İşte PDF'deki sayfaları döndürme nasıl yapılır? sorusunun cevabına ilişkin izlenecek yollar şunlardır:

PDF sayfaları nasıl silinir?

PDF sayfalarını hazırlayanlar PDF sayfalarında oluşan fazlalıkları silmek istediğinde sayfaların nasıl silineceğini merak etmekte. PDF'de sayfa silmek, PDF sayfası eklemek ve düzenlemek oldukça kolay.

PDF'de sayfa silme

PDF dosya düzenleme nasıl yapılır?

PDF sıkıştırma nasıl yapılır?

Dosya boyutunu hızlı bir şekilde küçültmek için bir PDF’yi sıkıştırabilirsiniz. PDF sıkıştırma yöntemini deneyerek büyük boyuttaki PDF dosyalarınızı daha küçük hale getirebilirsiniz. Peki PDF sıkıştırma nasıl yapılır?

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