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Gündem PCR testleri negatif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Gündem

PCR testleri negatif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PCR testlerinin negatif çıkmasının ardından açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 21:56:00 - 2022-02-10 22:03:27
PCR testleri negatif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PCR testlerinin negatif çıkmasının ardından açıklamada bulundu.

"Allah’a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın…" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum. Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Rabbim’den tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum."

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