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Kadın - Aile Pazı kavurması tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pazı kavurması tarifi, nasıl yapılır?

İsterseniz kahvaltıya, isterseniz beş çayına tüketebilirsiniz. Yumurtalı pazı yapılışı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 18:27:00 - 2021-11-11 18:28:39
Pazı kavurması tarifi, nasıl yapılır?

Lezzeti ve kolay yapılışı ile her menüde tüketilebilir. Yumurtalı pazı tarifi...

Malzemeler

  • 1-2 bağ pazı yaprağı
  • 3 yemek kaşığı zeytin yağı
  • 1 adet soğan
  • Yarım yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Kırmızı toz biber
  • Karabiber
  • Yoğurt
  • Sarımsak

Yapılışı

Yıkadığımız pazıları ortadan ikiye katlayarak doğruyoruz.  Soğanı yemeklik doğruyoruz ve tavada ısıttığımız zeytinyağında pembeleşene kadar orta ateşte kavuruyoruz. Soğanlar yeterince kavrulduktan sonra salçayı, tuzu, kırmızı toz biberi ve karabiberi ekliyoruz, karıştırmaya devam diyoruz. Salçada kavrulduktan sonra iyice yıkanarak doğranan pazı yapraklarını da ekliyoruz, dikkatlice alttan üste doğru karıştırıyoruz. Tencerenin kapağını kapatalım, ara ara karıştırarak orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Kendi suyunu salıp çekmeye başlayınca ocağı kısık ateşe alarak pazılarımızı yumuşayana kadar kavuruyoruz. Pazılarımız piştikten sonra servis tabağına alarak ılımaya bırakıyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve zeytinyağında kızdırılmış toz biber gezdirerek servis yapıyoruz. Afiyet olsun

 

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