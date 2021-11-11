Pazı kavurması tarifi, nasıl yapılır?

Lezzeti ve kolay yapılışı ile her menüde tüketilebilir. Yumurtalı pazı tarifi...

Malzemeler

1-2 bağ pazı yaprağı

3 yemek kaşığı zeytin yağı

1 adet soğan

Yarım yemek kaşığı salça

Tuz

Kırmızı toz biber

Karabiber

Yoğurt

Sarımsak

Yapılışı

Yıkadığımız pazıları ortadan ikiye katlayarak doğruyoruz. Soğanı yemeklik doğruyoruz ve tavada ısıttığımız zeytinyağında pembeleşene kadar orta ateşte kavuruyoruz. Soğanlar yeterince kavrulduktan sonra salçayı, tuzu, kırmızı toz biberi ve karabiberi ekliyoruz, karıştırmaya devam diyoruz. Salçada kavrulduktan sonra iyice yıkanarak doğranan pazı yapraklarını da ekliyoruz, dikkatlice alttan üste doğru karıştırıyoruz. Tencerenin kapağını kapatalım, ara ara karıştırarak orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Kendi suyunu salıp çekmeye başlayınca ocağı kısık ateşe alarak pazılarımızı yumuşayana kadar kavuruyoruz. Pazılarımız piştikten sonra servis tabağına alarak ılımaya bırakıyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve zeytinyağında kızdırılmış toz biber gezdirerek servis yapıyoruz. Afiyet olsun