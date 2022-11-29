  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Pazaryeri’nde Kitap Fuarı açıldı
Yerel

Pazaryeri’nde Kitap Fuarı açıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Kitap Fuarı açılış programı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 12:03:00 -
Pazaryeri’nde Kitap Fuarı açıldı

Pazaryeri Belediyesi ve Bozüyük Pazaryerliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği içerisinde 4’üncü kitap fuarı Pazaryeri Belediye binasında açıldı. Açılış programına Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve öğretmenler katılım gösterdi. Fuar hakkında bilgilendirme yapan Başkan Tekin, “Fuarımız kitapseverlerin ve öğrencilerimizin yararlanacağı birbirinden kıymetli kitaplarla 10 gün boyunca belediye binamızda sergilenecektir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23