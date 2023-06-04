Pazarlık iftirası çürüdü! Oğan'dan kabine açıklaması

Sinan Oğan yaptığı sosyal medya paylaşımında açıklanan yeni kabinenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, “Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen 'pazarlık' gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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