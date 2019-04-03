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Pazarlar’da AK Parti adayı yüzde 73’le seçildi

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ak Partinin adayı Bilal Demirci Kütahya’da en yüksek oranda oy alarak belediye Başkanı seçildi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 15:03
Pazarlar’da AK Parti adayı yüzde 73’le seçildi

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ak Partinin adayı Bilal Demirci Kütahya’da en yüksek oranda oy alarak belediye Başkanı seçildi.


Ak Partininadayı olarak seçime giren Bilal Demirci yüzde 73 oy alırken MHP’nin Adayı Cavit Erdoğan ise yüzde 24 oy alabildi.


Pazarlar Belediye Başkanı olan Bilal Demirci yaptığı açıklamada, “Halkımızın bize göstermiş oldukları büyük bir teveccühile yüzde 73oy aldık. Halkımızın güvenine ve desteğine layık olacağız. Bize oy veren veya oy vermeyen tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Ben tüm halkımızın belediye başkan olacağım. 2019 yerel seçimlerinde gece gündüz demeden bıkmadan usanmadan yorgunluk nedir bilmeden ev ev dolaşarak tüm ilçe halkımızın oyuna talip olduk. 31 Mart 2019 günü yapılan mahalli idareler seçiminde %73 gibi büyük bir teveccüh ile verdiğiniz destek için tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür eder, saygı ve selamlarımı sunarım” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 15:03
  1. doğa

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