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Pazarlar’da 5 genç çiftçiye damızlık koyun

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımları Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi kapsamında hibe desteğinden faydalanan hak sahiplerine küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

08 Mart 2019 Cuma 09:42
Pazarlar’da 5 genç çiftçiye damızlık koyun

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımları Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi kapsamında hibe desteğinden faydalanan hak sahiplerine küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı tarafından yürütülen genç çiftçiler projesi kapsamında Pazarlar’da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Genç Çiftçi projesi için müracaat ederek hayvancılık alanında proje sunan 5 çiftçiye 34’er tane olmak üzere 170 adet damızlık koyunun dağıtımı gerçekleşti.


Pazarlarİlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası önünde yapılan koyun dağıtım törenine AK Parti Belediye Başkan adayı Bilal Demirci, Ziraat Odası Başkanı Kamil Ünal, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.


Yapılan törende konuşma yapan Pazarlar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Şenses, "Dağıtımı yapılan küçükbaş hayvanların öncelikle genç çiftçilerimize, İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu işi yapacak olan genç çiftçilerimize bol ve hayırlı kazançlar sağlamasını temenni ediyorum. Hak sahibi üreticilerimize üretici bazında32’idişi 2’si erkek olmak üzere toplamda 170 adetkoyun hibe olarak dağıtıldı" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:42
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