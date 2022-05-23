Pazarcıya 'ucuza mal satamazsın' uyarısı!
Diyarbakır'da bir pazarcı ucuza mal sattığı için pazarın dernek yetkilisi uyarıldı.
Sosyal medyada yayınlanan videoda, pazarda uygun fiyata ürün satan esnaf, kendisine tepki gösteren pazarcılar derneği yetkilisine şunları söyledi:
"Ahmet abim, Diyarbakır’da günlük 30 ton salatalık satılıyor. Sen arabana 2 ton atıp satıyorsun. Burada piyasaya uymak zorundasın. 4 lirayken piyasa olmuş 6 lira. Sen bana 4 liraya satınca ben gidiyorum 5 liraya satıyorum. 100 kişi benden zarar görüyor. Sen pazarı düşünmeden satış mı yapacaksın?"
"İki lira beni kurtarıyor, sen 8 liraya sat"
Bunun üzerine pazarcı şunları söyledi:
"99’u çekiyor. 8 liraya satıyor. 2 katı. Sen diyorsun ki Hacı Veysi, 2 katına sat. Fırsatçı değilim. Ramazan ayı yiyen var yemeyen var. Benim hakkım 2 lira, beni kurtarıyor. Sen 8 liraya sat."
"Herkes kaça satıyorsa sen de o fiyata satacaksın"
Dernek yetkilisi ise "Allah’tan korkun, asgari ücret 4 bin 250 lira olmuş. Kim açtır? Komşuların pahalı satıyorsa sen de pahalı satacaksın. Ucuza satıp ortalığı karıştırma!" sözleriyle pazarcıya tepki gösterdi.