Pazarcıya 'ucuza mal satamazsın' uyarısı!

Sosyal medyada yayınlanan videoda, pazarda uygun fiyata ürün satan esnaf, kendisine tepki gösteren pazarcılar derneği yetkilisine şunları söyledi:

"Ahmet abim, Diyarbakır’da günlük 30 ton salatalık satılıyor. Sen arabana 2 ton atıp satıyorsun. Burada piyasaya uymak zorundasın. 4 lirayken piyasa olmuş 6 lira. Sen bana 4 liraya satınca ben gidiyorum 5 liraya satıyorum. 100 kişi benden zarar görüyor. Sen pazarı düşünmeden satış mı yapacaksın?"

"İki lira beni kurtarıyor, sen 8 liraya sat"

Bunun üzerine pazarcı şunları söyledi:

"99’u çekiyor. 8 liraya satıyor. 2 katı. Sen diyorsun ki Hacı Veysi, 2 katına sat. Fırsatçı değilim. Ramazan ayı yiyen var yemeyen var. Benim hakkım 2 lira, beni kurtarıyor. Sen 8 liraya sat."

"Herkes kaça satıyorsa sen de o fiyata satacaksın"

Dernek yetkilisi ise "Allah’tan korkun, asgari ücret 4 bin 250 lira olmuş. Kim açtır? Komşuların pahalı satıyorsa sen de pahalı satacaksın. Ucuza satıp ortalığı karıştırma!" sözleriyle pazarcıya tepki gösterdi.