Pazar günü için planınız varsa… Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı!
Meteoroloji yeni yayımlandığı raporda yarın Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklendiğini duyurdu.
Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar mevkisi, Ordu, Bolu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Sinop'un güney, Samsun'un doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Çanakkale 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Toroslar Mevkisinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Sinop'un güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 26°C
Parçalı bulutlu
KARS 7°C, 25°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi gece saatlerine kadar 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinden sonra güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı gece saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.