Pazar günü hava nasıl olacak Bolu Karabük Eskişehir Bilecik
9 Temmuz Cumartesi günü yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağışlar etkili oldu. Sağanak sebebiyle can ve mal kayıpları yaşandı. Vatandaşlar ise 10 Temmuz Pazar günü havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, Bu hafta hava nasıl olur?
Türkiye bayramın birinci gününde şiddetli sağanağa teslim oldu. Yağışlar sebebiyle bugün havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, bu hafta yurtta hava nasıl olacak?
Pazar günü hava nasıl olacak Bolu Karabük Eskişehir Bilecik
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu) ile zamanla Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı), Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
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