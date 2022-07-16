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Yaşam Pazar günü hava nasıl olacak? 17 Temmuz Pazar hava nasıl olacak?
Yaşam

Pazar günü hava nasıl olacak? 17 Temmuz Pazar hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbul Ankara İzmir | Pazar günü için plan yapmak isteyenler ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Pazar günü İstanbul’da hava nasıl?

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:26:00 -
Pazar günü hava nasıl olacak? 17 Temmuz Pazar hava nasıl olacak?

Bayramın ardından Pazar günü için plan yapmak isteyenler havanın yarın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 17 Temmuz Pazar günü hava nasıl olacak?

Pazar günü hava nasıl olacak? 17 Temmuz Pazar hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğu kesimleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Samsun’un doğu kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Orta Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Orta Akdeniz’de kuzeyli; Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Orta Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğu kesimleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Samsun’un doğu kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 34°C

Az bulutlu

KARS °C, 31°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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