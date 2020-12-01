Payitaht Abdülhamid dizisinde duygulandıran Laçın vurgusu!

Azerbaycan ordusu akşam saatlerinde 28 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan Laçın iline girdi ve kendi topraklarını kurtarmış oldu. TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de geçen bir sahne ise sosyal medyada paylaşıldı. Laçın vurgusu duygusal anlar yaşattı.

Laçın Türküsü

Araz akar lil ile, deste, deste gül ile

Men yarımı sevirem, şirin, şirin, dil ile

Bahçalari sari gül, yarı gonça, yarı gül

Gec açıldım, tez soldum, olmayaydım barı gül

Ay laçın, can laçın, men sene kurban laçın

Eli eli nişan yar, yeri eşke düşen yar

Elçileri kırılmış, özü elçi düşen yar

Alma attım nar geldi, keten göynek dar geldi

Kapıya gölge düştü, eyle bildim yar geldi

Ay laçın, can laçın, men sene kurban laçın

Su attım yara değdi, elim divara değdi

Dilim menim kurusun, ne dedim yara değdi

Hele bir oda yansın, pervane oda yansın

Men yandım yar üzünden, eşitsin o da yansın

Ay laçın, can laçın, men sene kurban laçın