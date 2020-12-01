Payitaht Abdülhamid dizisinde duygulandıran Laçın vurgusu!
Bugün Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Laçın'a girdi. Payitaht Abdülhamid'de geçen bir sahne ise sosyal medyada paylaşıldı.
Azerbaycan ordusu akşam saatlerinde 28 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan Laçın iline girdi ve kendi topraklarını kurtarmış oldu. TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de geçen bir sahne ise sosyal medyada paylaşıldı. Laçın vurgusu duygusal anlar yaşattı.
Laçın Türküsü
Araz akar lil ile, deste, deste gül ile
Men yarımı sevirem, şirin, şirin, dil ile
Bahçalari sari gül, yarı gonça, yarı gül
Gec açıldım, tez soldum, olmayaydım barı gül
Ay laçın, can laçın, men sene kurban laçın
Eli eli nişan yar, yeri eşke düşen yar
Elçileri kırılmış, özü elçi düşen yar
Alma attım nar geldi, keten göynek dar geldi
Kapıya gölge düştü, eyle bildim yar geldi
Ay laçın, can laçın, men sene kurban laçın
Su attım yara değdi, elim divara değdi
Dilim menim kurusun, ne dedim yara değdi
Hele bir oda yansın, pervane oda yansın
Men yandım yar üzünden, eşitsin o da yansın
Ay laçın, can laçın, men sene kurban laçın