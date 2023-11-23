Patronuna kızdı bakın iş yerini ne hale getirdi!

Tekirdağ'da bir kadın daha önce çalıştığı güzellik merkezine ziyarete gitti. Burada eski patronu ile tartışan 35 yaşındaki kadın dükkandaki keseri kapıp iş yerinin camlarını ve kapısını yerle bir etti.

Tekirdağ'da önceden çalıştığı güzellik merkezine ziyarete giden A.V. (35) adlı kadın, tartıştığı eski patronu İ.A.'ya sinirlenip, keserle iş yerinin camlarını ve kapısını kırdı.

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce çalıştığı güzellik merkezini ziyarete giden A.V. adlı kadın, burada eski patronu İ.A. ile kendisi hakkında dedikodu çıkardığı iddiasıyla tartıştı.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Tartışmanın ardından A.V., yanında getirdiği keserle, güzellik merkezinin camları ve kapısını, çerçevelerini kırdı. İş yerinin camları ve kapısında hasar meydana gelirken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İş yeri sahibi İ.A.'nın şikayetçi olduğu V.A. gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

V.A., ifadesinde, eski patronu İ.A.'nin kendisi hakkında yaptığı dedikoduları duyup, bu duruma çok sinirlenmesi üzerine tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edilen V.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA