Patnos'ta evleri su bastı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ağrı’nın Patnos ilçesi Baltacık köyüne bağlı Gül Mezrası’nda şiddetli yağışların ardından çok sayıda ev sular altında kaldı.
Yağışın ardından evlerinde su baskını yaşanan vatandaşlar, mağduriyetlerini dile getirdi. Köy sakinlerinden Ahmet Özalaca, su baskınlarının temelinde yetersiz drenaj sistemi ve dere ıslahı çalışmalarının yapılmamasının bulunduğunu öne sürdü.
Her yıl yağışlı dönemlerde ve kış mevsiminin ardından kar sularının erimesiyle aynı sorunların tekrarlandığını belirten Özalaca, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için kalıcı çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.