Patlıcan sapının basura etkisi var mı ? Basur nedir? Basurdan kurtulmanın yolları nelerdir? Basur yetişkinlerin neredeyse dörtte birinde ortaya çıkan yaygın bir rahatsızlıktır.

Makat çevresinde ve biraz daha yukarısı olan rektumun alt kısmında şişmiş damarlarla ortaya çıkan rahatsızlığa basur (hemoroit) denir. Hemoroidden kurtulmanın yolları nelerdir? yüksek lifli gıdalar tüketmek. Günde altı ila sekiz bardak su içmek. Uzun süre oturmaktan kaçınmak. Egzersiz yapmak. Taze patlıcan saplarını 12 bardak suyun içerisinde kaynatın. Karışım kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve kısık ateşta yaklaşık 20 dakika daha kaynatın. 20 dakikanın sonunda ocaktan alın ve kesinlikle ağzını açmadan tencereyi ağzı kapalı bir şekilde bekletin. Tencere kendi kendine soğuduktan sonra kapağını açın ve suyu süzün ve karışımı buzdolabında saklayın. Günde 2 defa aç karnına bir su bardağı tüketin. Patlıcan kürünü 5 gün boyunca uygulayın. Bu süreçte, bulgur ,turşu, acı biber, pul biber, isot ,domates ve sirkeli yiyeceklerden uzak durulmalı. Şifalı Günler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.