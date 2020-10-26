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Gündem Patlamanın ardından Cüneyt Arkın'dan çarpıcı mesaj
Gündem

Patlamanın ardından Cüneyt Arkın'dan çarpıcı mesaj

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde yaşanan patlamanın ardından oyuncu Cüneyt Arkın, "Yiğit Türk milleti. Sen ayağında çarıklarla dünyanın en büyük devletlerini yendin. Şimdi bu alçak, satılmış, şerefsiz terörü bir yumruk vursan ezer geçersin.. Geçmiş olsun İskenderun." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:24:00 -

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın canlı bombanın kendisini patlatması nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Hatay Valiliği, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İskenderun'da 2 teröristten birinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Olayın ardından Yeşilçam'ın Malkoçoğlu'su Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı olarak ekranlara geri dönen Cüneyt Arkın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İskenderun'a 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Cüneyt Arkın, yayınladığı videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yiğit Türk milleti. Sen ayağında çarıklarla dünyanın en büyük devletlerini yendin. Şimdi bu alçak, satılmış, şerefsiz terörü bir yumruk vursan ezer geçersin.. Geçmiş olsun İskenderun."

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Yorumlar

ibrahim Akyol

Vatan sana minnetar kalacaktır
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