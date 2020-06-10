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Aktüel

Patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu

Batman’da trafikte seyir halinde olan bir motosikletin arkasına takılarak ilerleyen üç patenli genç, tehlike saçtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:30:23 -
Patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu

Batman’da trafikte seyir halinde olan bir motosikletin arkasına takılarak ilerleyen üç patenli genç, tehlike saçtı.


Bir motosikletin arkasına takılan 3 patenli genç, trafik güvenliğini hiçe sayarak hayatlarını tehlikeye attı. Batman Esentepe mevkinde şehir merkezine seyir halinde olan bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen 3 patenli gencin yolculuğu, arkadan seyreden başka bir araçta bulunan yolcu tarafından kaydedildi. Trafiği tehlikeye atan gençler, bir süre sonra motosikleti bırakıp gözden kayboldu.

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