Patenli gencin minibüsle tehlikeli yolculuğu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’da patenli bir gencin minibüse tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, amatör kamerayla görüntülendi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Patenli genç, minibüsün arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı. Durumu fark eden sürücüler, genci korna ile uyarsa da sonuç değişmedi. Tehlikeli yolculuk, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.