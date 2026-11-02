İBB’nin arızalanan araçlarına bir yenisi eklendi! Beşiktaş’ta yolcuların metrobüs çilesi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ta bozulan bir aracın güzergahı kapatması sonucu, bölgedeki metrobüs seferlerinde geçici aksamalar ve yoğunluk meydana geldi.
Avcılar istikametinde seyreden metrobüs, Zincirlikuyu Durağı'na yakın bir bölgede arızalandı.
Aracın yolu kapaması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
Metrobüs yolunda araç kuyrukları oluşurken, duraklarda bekleyen yolcular yoğunluğa neden oldu.
Arızalanan metrobüsteki yolcular, başka bir araca yönlendirildi.
Metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.