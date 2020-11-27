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Spor Patenli çocuklar, geleceğin kayak sporcusu olmaya hazırlanıyor
Spor

Patenli çocuklar, geleceğin kayak sporcusu olmaya hazırlanıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin açtığı Kış Spor Okulları'nda eğitim alan yetenekli çocuklar, geleceğin kayak sporcusu olma hedefiyle patenle antrenman yaparak, kış sezonuna hazırlanıyor - Antrenörü Oktay Ceylan: "Bu çocukların özellikle yaz aylarında antrenman yapmaları çok önemli. Paten teknik olarak kayağa yakın olduğu için kar yağmadan kışa hazırlık yapıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:17:40 -
Patenli çocuklar, geleceğin kayak sporcusu olmaya hazırlanıyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği Kış Spor Okulları'nda keşfedilen yetenekli çocuklar, patenle antrenman yaparak kayak sporcusu olmaya hazırlanıyor.

Kentte, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kayak öğretilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin açtığı Kış Spor Okulları'nda eğitim alan yetenekli çocuklar, geleceğin kayak sporcusu olma hedefiyle ilk olarak patenle kaymayı öğreniyor.

Sezonun açılmasıyla Palandöken Kayak Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek olan çocukların, geleceğin şampiyon kayakçısı olması amaçlanıyor.


- Asfalt parkurda patenle kayak sezonuna hazırlanıyorlar


Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda çalışmalarını sürdüren 7-9 yaş arasındaki çocuklar, deneyimli antrenörler eşliğinde asfalt parkurlarda paten üzerinde slalom yaparak kayak sezonuna hazırlanıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Altyapı Kayak Antrenörü Oktay Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri kayak sezonunda değerlendirmek istediklerini söyledi.

Yaklaşık 6 senenin ardından aralarından seçtikleri çocukları bir üst seviyede sporcu olarak yetiştirdiklerini ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:

"Çocukları yazın kondisyon antrenmanlarına alıyoruz. Kışın da teknik ve taktik olarak kayak antrenmanları yaparak yarışlara hazırlıyoruz. 7 ila 9 yaşındaki çocukları alıyoruz çünkü eğitimleri en az 2 sene sürüyor. Teknik, taktik ve kondisyon antrenmanları var. En az 2 sene eğitim veriyoruz ve bundan sonra da yarışlara katılıyorlar. Bizim hedefimiz çocukları milli takıma sokarak ileride ülkesini temsil edecek sporcu olmalarını sağlamak. Bu da iki yıllık bir eğitimle oluyor."


- "Paten teknik olarak kayağa yakın"


Ceylan, yaz aylarında çocuklara patenle kayak yaptırdıklarını belirterek, minik yeteneklere hız, güç ve kuvvete dayalı antrenman yaptırdıklarını dile getirdi.

Kışın da kayakta çocuklara taktik öğreterek yarışlara dahil ettiklerini anlatan Ceylan, "Bu çocukların özellikle yaz aylarında antrenman yapmaları çok önemli. Paten teknik olarak kayağa yakın olduğu için kar yağmadan kışa hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci velilerinde Neslihan Kaptan ise oğlunu kayak öğrenmesi için kursa gönderdiğini aktardı.

Erzurum'un kış sporlarında öne çıktığına işaret eden Kaptan, "Belediyenin ara tatillerde sunduğu imkanla oğlum kayak yapmayı öğrendi. Yetenekli çocuklar arasında benim de oğlum var. Oğlumun ileride milli kayakçı olarak ülkesini ve Erzurum'u en iyi şekilde temsil etmesini istiyorum." diye konuştu.

Kayak eğitimi alan minik sporculardan Nehir Kabay da milli takım sporcusu olmak istediğini aktararak, "Paten teknik olarak kayakla aynı olduğu için patenle kayak öğreniyoruz. Dolayısıyla patenle antrenman yapmak kayak yapmamızı kolaylaştırıyor." şeklinde görüş belirtti.

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