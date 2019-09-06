0553 313 94 23

Patates üretiminde hedef verimi yüzde 25’in üzerine çıkarmak

GÜBRETAŞ’ın patates tarımında kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Niğde’de yaptığı örnek uygulama sonucu, dekar başına 4,5 ton hasatla il ortalamasına göre yüzde 25, Türkiye ortalamasına göre yüzde 35’in üzerinde verime ulaşılması hedefleniyor.

06 Eylül 2019 Cuma 15:13
Patates üretiminde hedef verimi yüzde 25’in üzerine çıkarmak

GÜBRETAŞ’ın patates tarımında kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Niğde’de yaptığı örnek uygulama sonucu, dekar başına 4,5 ton hasatla il ortalamasına göre yüzde 25, Türkiye ortalamasına göre yüzde 35’in üzerinde verime ulaşılması hedefleniyor.


GÜBRETAŞ’ın iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma projesi kapsamında, Niğde Hasaköy’de sürdürülen çalışmayla elde edilen yüksek verim, düzenlenen etkinlikte çiftçilere anlatıldı.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, Niğde’nin çok önemli tarım potansiyeline sahip olduğunu ve Türkiye patates ihtiyacının yüzde 16’sını karşılayarak, üretimde birinci sırada geldiğini söyledi. Niğde’de patatesle uğraşan yaklaşık 5 bin çiftçi aile bulunduğunu belirten Şimşek, "Bu anlamda patates üretiminde birinci sıradayız. Amasya elması, çavdar ve lahana üretiminde ilimiz birinci, nektarin ve kiraz üretiminde 4. sıradayız. Bundan sonraki amacımız bu üretimlerde daha bilinçli, kaliteli, verimli ürün elde etmek olmalı. Burada düzenlediğimiz etkinlik de bu amaca hizmet ediyor. Bu model üretimle birlikte çiftçilerimiz, daha bilinçli tarım yapacak, daha çok kaliteli ürün elde edecek ve bu şekilde rekoltemiz daha da artacak. Sadece patateste değil, diğer ürünlerimizde de bu örnek modeli hayata geçirebileceğiz" dedi.


Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz da bu tip organizasyonları önemsediklerini aktararak, "Özellikle bilinçli tarım uygulamalarının verimliliği artırması çok önemli. Tarımsal girdilerin yüksekliğinden şikayet eden üreticilerimizin, verimliliği artırma noktasında desteklenmesi gerekiyor. Özellikle patates üzerinde yaptığımız uygulamada, toprak analizlerinden başlamak üzere teknik arkadaşlarımız, üretici arkadaşımızla çalışma yaptı. Üreticimizin mevcut arazisini ikiye bölüp bir tarafta geleneksel yöntemlerle yetiştirdiği ürünle diğer tarafta da bizim arkadaşlarımızın destek vererek ürettiği ürünün takibi yapıldı. Burada ortalama ürün bazında yüzde 25 civarında verim elde edildi. İlginç olanı özellikle gübre kullanımı ve bitki besleme noktasında yüzde 20 daha az gübre kullanarak yüzde 25 daha fazla verimlilik artışı sağladık. Bu bizim için önemli. Özellikle çiftçi arkadaşlarımızla bir araya gelip, onlara gösterdik."


Poyraz, daha önce yurdun farklı yerlerinde çeşitli bitki guruplarında bu tür çalışmaların yapıldığını anımsatarak, bu uygulamaların artarak devam edeceğini aktardı. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ilerleyen dönemde özellikle tarımsal girdilerin sağlanmasının yanı sıra üretilen ürünün değerlendirilmesi, pazara ulaşması noktasında çok daha fazla sorumluluk alacaklarını ifade eden Poyraz, "Niğde üzerinde konuşacak olursak geçtiğimiz yıllarda buradan 11 bin ton civarında patates alımı olmuştu. İnşallah bu patates alımlarına Niğde ve diğer bölgelerden bu sene devam edeceğiz. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak şu anda yurdun dört bir tarafında kooperatif market adı altında doğrudan üretici ürünlerinin yer aldığı bir market yapılanması işine gidiyoruz. Amacımız piyasada marketlere rakip olmak değil. Zaten sloganımız, ’bütün marketler bizim.’ Şu anda da Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraklerinin ürünlerini diğer büyük marketler grubunda da bulabilirsiniz ama tanzim benzeri ihtiyaç hasıl olması durumunda da Türkiye genelinde hazır kurulu bir alt yapı oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı da Türkiye’de patates üretiminde dekarda ortalama 3 bin 350, Hasaköy’de ise yaklaşık 3 bin 600 kilogram ürün alındığını anlattı. Bilinçli tarım uygulamalarıyla bölgede, verimi yüzde 25’in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:


"Bugün geldiğimiz noktada Türkiye ortalamasına göre yüzde 30’un üzerinde bir verim aldık. Bizim GÜBRETAŞ olarak 2008’den bu yana Türkiye’nin 12 bin noktasında toprak verimliliği haritasını baz alan toprak analizlerimiz var. Türkiye’nin hangi noktasında, hangi ürünler için hangi gübrelerin kullanılabileceğine dair elimizde çok ciddi data var. Bunlarla özel ürünler üretiyoruz. Yani atadan, dededen, komşudan görerek yapılan bir uygulamayla değil, patateste, patates için özel olarak üretilmiş, Niğde’de ise Niğde’deki patates için özel üretilen ürünlerin kullanılmasını yaymaya çalışıyoruz. 2018 yılı içinde Türkiye’nin 18 noktasında farklı ürünler için benzer uygulamalar yaptık ve aynı sonuçları aldık. 2019 yılı içinde de Türkiye’de katma değeri yüksek olan ürünlerde bilinçli tarım uygulamalarını hayata geçirelim dedik. Buğday, pamuk, ayçiçeği, mısır, zeytin, fındık gibi 13 ürün için Türkiye’nin 30 noktasında benzer tarım uygulamalarını yaptık. Bunların hepsinde yaklaşık yüzde 20’nin üzerinde daha az gübre kullanımı, ortalama yüzde 25’in üzerinde de verim artışı var. Sonuç olarak çiftçilerimize şunu söylüyoruz, bütün tarım üreticilerimiz topraklarında hangi ürünün daha iyi yetiştirileceği konusunda analiz yaptırsınlar. Sahadaki arkadaşlarım emre amade."


Üretici Mehmet Emin Demiray da uygulamadan memnun kaldığını anlatarak, bilinçli tarım uygulamalarını bütün çiftçilere tavsiye etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ şüphelilerine organizatörlük yapan 3 şüpheli sınırda yakalandı
    1. FETÖ şüphelilerine organizatörlük..
    2. Ağustos ayında en çok kayyum atamaları..
    3. İşadamı Akcan, yeni eğitim öğretim..
    4. Özdoğan, Gönül Ziyaretlerine Devam..
    5. Manisa itfaiyesi bir cana daha yaşama..
    6. Öğretmenlere oryantiring eğitimi
    7. Başkan Palancıoğlu:”Öğrencilerimiz..
    8. İstanbul metrosu ne zaman açılıyor?..
    9. HDP’nin söylemine polis babasından..
    10. Başkan Kayda, zabıta haftasını pasta..
    11. Zabıtalara kültür ve sanat gecesi
    12. Iraklı Şii lider Sadr İran'da
    13. 20 yıl hapis cezası bulunan şahsı..
    14. Toroslar’da yol yapım, bakım ve onarın..
    15. Eskişehirspor'dan Cumhurbaşkanı..
    16. Kan grubuna göre beslenme nedir? |..
    17. "Üç haftada 7 puan beni çok mutlu etti"
    18. Uluslararası Yol Bisiklet..
    19. AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert..
    20. Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    21. Vali İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu..
    22. Bu durumlarda su içerseniz...!
    23. Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul..
    24. Türkiye şehitlerini anıyor
    25. Avukat Ali Kızılay:“Yargı reformları..
    26. Bingöl’de 250 polisin katılımıyla..
    27. FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi..
    28. Araştırma şirketi yeni partiyi fena..
    29. Tarsus’ta sorunlu kavşak yeniden..
    30. Pekmeze Tereyağı katarsanız bakın ne..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim