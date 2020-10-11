Patates üretim merkezi Niğde'de verim ve kalite üreticiyi memnun etti

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de, bu yıl ürünün kalitesi ve verimi çiftçiyi memnun etti.

Kentte 230 bin dekar alanda üretimi yapılan patateste bu yıl yaklaşık 850 bin ton rekolte bekleniyor.

Fiyatı geçen yıla göre biraz düşük seyreden patateste üretici, fiyat istikrarının sağlanması için kooperatiflerin veya şirketlerin patates alımı yapmasını bekliyor.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Türkiye'nin patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşıladığını söyledi.

Hasadın devam ettiğini belirten Kenar, "Niğde'de yaklaşık 230 bin dekar alanda, 850 bin ton patates hasat etmeyi bekliyoruz. Doğal afetlerden etkilenmediği için patateste rekoltemiz de kalitemiz de güzel. Şu anda hasadın yüzde 70'i tamamlandı. Tarlalarda depolara çekilecek yüzde 30'luk bir kısım kaldı." dedi.

Kenar, patatesin, hak ettiği değeri bulamadığı için birçok çiftçinin ürünü zorunlu olarak depolara çektiğini anlatarak 90 kuruşa mal edilen patatesi 70-80 kuruşa satamadıklarını söyledi.

Talep az olduğu için çiftçinin ürününü satmakta zorlandığını belirten Kenar, "Patatesin her ne kadar ihracat yolu açılsa da daha önce ihracata getirilen kısıtlamadan dolayı ihracatçılarımız pazarlarını kaybetti, başka ülkelere kaptırdı. Yetkililerden böyle bir yasaklamaya gidilmemesini talep ediyoruz. Zaten iç ve dış piyasaya yetecek kadar ürün yetiştiriliyor." diye konuştu.

- "Devletin veya kooperatiflerin acilen alım yapmasını istiyoruz"

Kenar, Ziraat Sigorta AŞ, Türk Şeker ve Tarım Kredi Kooperatifinin çeşitli yerlerde patates alımı yapacaklarını bildirdiğini, ancak henüz alım yapılmadığını belirtti.

Bu kurumların, fasulye alımı yapmasıyla fiyat istikrarını sağladığına dikkati çeken Kenar, fasulye fiyatının 7,5-8 liradan aşağı düşmediğini vurguladı.

Kenar, aynı şekilde patates ve diğer ürünlerde de alım yapılmasını istediklerini dile getirerek "Devletin veya kooperatiflerin bu konuda acilen alım yapmasını istiyoruz. Patates ambara girdikten sonra büyük şirketler daha çok kazanmış olacak. O yüzden bir an önce kooperatiflerin piyasaya girip ürünü hak ettiği değerde satın almasını istiyoruz. Biz patatesin 2 lira veya daha fazlaya satılmasını istemiyoruz. Patatesi 90 kuruşa yetiştiriyoruz, kalitesine göre 1-1,5 lira arasında satılması bizim en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.