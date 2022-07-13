Patates suyunun cilde ve yüze faydaları

Bol miktarda A, C, K, E ve B6 vitaminleri içeren, fosfor, kalsiyum, potasyum, magnezyum, bakır, folik asit ve beta-karoten kaynağı olan patates suyu, adeta doğal bir tonik etkisi gösterip, cildimizi sıkılaştırıyor.

Vitamin ve minerallerce oldukça zengin olan patatesin suyu ile hazırlayabileceğiniz pratik cilt bakım maskeleri sayesinde cildinize kapsamlı bir bakım yapabilmeniz mümkün.

Bu yazımızda kısaca patates suyunun cilde faydaları ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek, ardından en etkili patates suyu maske tariflerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Patates Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Patatesin cilde faydaları olduğu gibi patates suyunda cilde faydaları da bulunmaktadır. İşte patates suyunun cilde faydaları

Patates Suyunun Cilde Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Kadınların yakından takip ettiği, bitkisel kürleri ile sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı olan, cilt bakım maskeleri ile adeta güzelleşmemize olanak tanıyan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu; patates suyunun cildimize ciddi anlamda iyi geldiğini dile getiriyor.

faydalarinelerdir.com'un haberine göre; İbrahim Saraçoğlu’nun yanı sıra pek çok cilt bakım ve güzellik uzmanı da patates suyu ile hazırlayabileceğimiz maskeleri düzenli olarak kullanmamızı öneriyor.

Patates suyunun faydalarını aşağıdaki şekilde özetleyebilmemiz mümkün:

-Ciltteki kırışıklıklarla mücadele ediyor

-Harika bir potasyum kaynağı olan patates suyu, bileşenlerindeki potasyum sayesinde cildin elastikiyetini arttırıyor.

-Cildimizdeki erken yaşlanma belirtilerini en aza indirgeyerek, ince kırışıklıklar ve çizgiler ile savaşıyor.

-Erken yaşlanma belirtileri ile karşılaşmamak, en az birkaç yaş daha genç görünmek adına patatesin bu mucizevi etkisinden yararlanabilirsiniz.

Akne ve sivilceleri tedavi ediyor

Anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özelliği bulunan patates suyu, ciltteki akne ve sivilceleri de doğal bir şekilde tedavi ediyor.

Sivilce ve akneye neden olan bakteri ve mikropların yayılımını durduruyor. Aynı zamanda cildi bakteri ve mikroplara karşı koruyup, ciltte bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanabilen akne, sivilce vb. cilt problemlerine karşı bizleri koruyor.

Akne ve sivilcelerinizi doğal bir şekilde iyileştirmek istiyorsanız; patates suyu maskesine bir şans verebilirsiniz.

Ciltteki ton dengesizliklerini gideriyor

Mükemmel bir folik asit kaynağı olan patates suyu; cildi nemlendirip, cildin nem ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.

Düzenli bir şekilde cilde uygulandığında ciltteki ton dengesizliklerini gideriyor. Cildinizin daha canlı, parlak görünmesi, tek bir renge kavuşması, kendi doğal rengine geri dönmesi için patates suyundan faydalanabilirsiniz.

Cildi beyazlatıyor

Göz altı ve göz çevresindeki morluklar için birebir olan patates suyu, ciltteki sivilce izi, akne izi, güneş lekesi, kahverengi lekelerin üzerine uygulandığında pigmentasyonu önleyerek, lekelerin renginin açılmasına yardımcı oluyor.

Düzenli patates suyu maskesi kullanımı; cildin en az birkaç ton açılmasını sağlıyor. Bu maske sayesinde göz altı ve göz çevrenizdeki renk koyulaşmalarından, morluklardan ve cildinizdeki lekelenmelerden kurtulabilirsiniz.

Gözenekleri derinlemesine temizliyor

Yalnızca doğal bir tonik olarak cildi sıkılaştırmakla kalmayan patates suyu, cilt gözeneklerini makyaj kalıntılarından, kir ve tozdan arındırıyor. Yani peeling etkisi gösterip, cilt hücrelerinin daha hızlı bir şekilde yenilenmesini sağlıyor.

Ölü hücreleri cildimizden uzaklaştırıp, sağlıklı hücre oluşumunu teşvik ediyor.

Cildi nemlendiriyor

Ciltte aşırı kurumanın neden olduğu deri pullanmaları ve deri dökülmeleri için de oldukça iyi bir çözüm olan patates suyu, bileşenlerindeki potasyum, folik asit ve diğer vitamin, mineraller sayesinde cildi nemlendiriyor.

Cilt sarkmalarını toparlıyor

İnce çizgi ve kırışıklıklarla etkin bir şekilde mücadele eden patates suyu, cilt sarkmalarını da toparlıyor.

Özellikle sürekli kilo-alıp verdiğiniz için cildinizde beliren sarkmaları toparlamak adına sarkan bölgeye patates suyu sürebilirsiniz.

Aynı şekilde cildinizdeki çatlakların görünümünü de patates suyu ile iyileştirebilirsiniz.

Cilt Lekeleri için Patates Suyu:

Göz altı çevrenizdeki morluklara ve cildinizin koyulaşan yerlerine patates suyu uygulayarak, kısa bir sürede harika bir sonuç elde edebilirsiniz.

Bu amaçla bir parça patatesi rendeleyin ve suyunu sıkın. Elde ettiğiniz patates suyunu göz çevrenize, koyu halkalara ve cildinizdeki lekelerin üzerine her gece yatmadan önce sürün.

Bu işlemi en az 2-3 ay boyunca tekrarlayın.

Kuru Ciltler için Patates Suyu Maskesi

Aşırı kuru, pul pul dökülen bir cilt tipine sahipseniz patates suyunun etkisini daha da güçlendirmek için maskeye bir miktar lor peyniri ekleyebilirsiniz.

Malzemeler:

1 küçük boy patates

1 yemek kaşığı lor peyniri

Hazırlanışı ve uygulanışı:

Patatesi soyduktan sonra iyice rendeleyin. Ardından lor peynirini de rendeleyin. Rendelediğiniz patatesin suyunu lor peyniri ile cam bir kasede karıştırın. Bu karışımı temiz cildinize yedirerek ve parmak uçlarınızla hafif masaj yaparak sürün. 20 dakika bekledikten sonra cildinizi bol suyla durulayın. Maskeyi haftada 2-3 sefer tekrarlayın.

Sivilceler için Patates Suyu Maskesi

Yağlı, akne ve sivilceye meyilli bir cilde sahipseniz; patates suyunu bir miktar elma sirkesi ile karıştırıp, harika bir sivilce karşıtı maske elde edebilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet küçük boy patates

1 yemek kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı ve Uygulanışı:

Patatesi rendeledikten sonra suyunu sıkın. Patates suyunu kullanmadığınız, steril, boş bir spreye doldurun. Bu spreye 1 yemek kaşığı elma sirkesini de ilave edin. Elde ettiğiniz bu karışımı cildinizdeki sivilce ve aknelerin üzerine her gece yatmadan önce uygulayın. İşlem sonrasında elma sirkesinin cildinizi tahriş etmemesi adına cildinize nemlendirici sürmeyi de unutmayın!

Akne ve Sivilcelere İyi Gelen Patates Suyu Maskesi

Cildinizdeki iltihaplı sivilcelerle mücadele aşamasında patates suyu ve bal karışımından da yararlanabilirsiniz.

Maskeyi hazırlamak için bir adet patatesi soyun, rendeleyin ve suyunu sıkın. Cam bir kasede patates suyunu bir tatlı kaşığı balla karıştırın.

Her gece yatmadan önce cildinizdeki akne ve sivilcelerin üzerine bu karışımı sürün.

Yağlı Ciltler için Patates Suyu Maskesi

Cildinizde aşırı sebum artışını önleyip, sebum miktarını kontrol altında ve dengede tutmak istiyorsanız; bu maskeyi deneyebilirsiniz.

Malzemeler:

½ çay bardağı kara üzüm suyu

½ çay bardağı patates suyu

½ çay bardağı limon suyu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kasede karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı her gece yatmadan önce tüm yüzünüze sürün.

Patates Suyu Ciltte Ne Kadar Kalmalı?

Patates suyunun tek başına cildi tahriş edici hiçbir etkisi bulunmuyor. Maskelerin çoğu da geceleri cilde uygulanıyor. Yani maskeleri cildinizden arındırmanıza gerek kalmıyor.

Patates suyu maskesini aşırı sorunlu bir cildiniz varsa her gün gönül rahatlığıyla cildinize uygulayabilirsiniz.

Cildiniz düzelmeye başladığında maske uygulama sıklığını haftada birkaç sefer olacak şekilde düşürebilirsiniz.

Patates Suyu Cilt Rengini Açar mı?

Patates suyu ile cilt rengini açmak ve cilt beyazlatmak için kullanabileceğiniz etkili yöntemlerden biridir. Patates suyu ile yüzü yıkamak ve patates suyunu düzenli olarak yüze sürmek cilt renginin açılmasını sağladığı gibi cilt lekelerine iyi gelen yöntemlerden biridir. Patates suyu doğal bir renk açıcı olduğundan kararmış, koyulaşmış cildin rengini açarak cilt beyazlaşmasını sağlar.

Patates Suyu Yüze ve Cilde İyi Gelir mi?

Patates suyu antibakteriyel etkiye sahiptir. Cilde iyi geldiği gibi cildin kirden ve yağdan arınmasını sağlar. Düzenli olark yüze patates suyu sürmek cilt sorunlarının ortadan kalkmasını sağladığı gibi cildin kendini yenilemesine destek olur.

Patates Suyunu Cilde ve Yüze Kullananlar

Patates suyunu cilde kullananlar yaptıkları yorumlarda patates suyunun sivilce, siyah nokta ve cilt lekelerine iyi geldiği söylemiştir. Patates suyu kullananlar cilt lekeleri için etkili olduğunu ve kısa sürede sonuç verdiğini söylemişlerdir. Patates suyunu yüze sürenler 1 yada 2 hafta düzenli kullanıma bağlı olarak cilt renklerinin açıldığını ve beyaz bir cilde sahip olduklarını söylemişlerdir.

Patates Suyunun Cilde Zararları

Antibakteriyel etkiye sahip olan cilde faydaları oldukça fazla olan patates suyunun cilde zararları yok denecek kadar azdır. Eğer hassas ve alerjik bir cilde sahip değilseniz yan etkileri ve zararlarını görmezsiniz.

Patates Suyunun Yararları

Günde 1 bardak patates suyu içmek, pek çok hastalığı tedavi edici bir etki gösteriyor. Patates suyu tüketmenin sağlığımıza en önemli katkılarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

-Detoks etkisi gösterip, karaciğerimizi ve vücudumuzu temizliyor.

-Ağrı kesici ve dindirici etkisi ile bel, boyun, sırt ağrılarını, eklem ve kas ağrılarını dindiriyor.

-Kan dolaşımını hızlandırıp, iyileştiriyor.

-Mide yanması, gastrit, reflü ve ülser gibi mide-bağırsak rahatsızlıklarına dair şikayetleri hafifletiyor.

-Kansere karşı koruma sunuyor.

-Böbrek sağlığını gözetip, idrar yollarında taş oluşumunu önlüyor.

-Siyatiğe ve gut hastalığına oldukça iyi geliyor.

-Kolesterolü düşürüp, dengeliyor.

-Sabah kahvaltı öncesi, aç karna içildiğinde kilo verebilmenize olanak tanıyor.

Patates Suyu Nasıl İçilmeli?

Patates suyunu çiğ patatesten elde edebilirsiniz. Tadı biraz acı olduğu için patates suyuna bir miktar bal ya da havuç suyu ilave edebilir; böylelikle içeceğinizi tatlandırabilirsiniz.

Bu yazımızda kısaca patates suyunun faydaları ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye çalıştık.

Sizler de cilt tipinize en uygun olan patates suyu maskelerinden birini tercih ederek, daha ışıltılı, bakımlı, güzel ve genç görünen bir cilde kısa sürede kavuşabilir; düzenli çiğ patates suyunu sabahları aç karnınıza içip, hızlıca zayıflayabilirsiniz.