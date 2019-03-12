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Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre, 200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

12 Mart 2019 Salı 12:15
Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Ticaret Bakanlığının Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği ve konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, 200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak. Tarife kontenjanı 20 Nisan’a kadar geçerli olacak.

Patates ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemiyle başvuru, kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığının tebliğiyle belirlendi. Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:15
  1. Ticaret Bakanlığının Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği
  2. Cumhurbaşkanı Kararı
  3. Resmi Gazete
  4. patates ithalatı
  5. Ticaret Bakanlığı
  6. İthalat Rejimi Kararı

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  • KaraKara57 dk önce
    Tarım bakanının hangi dünya devi amerikan gıda şirketinin danışmanı olduğunu inceleyin. Sonra da ithalat izni verilen abd şirketlerine bir bakın.

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